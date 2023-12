Legame più stretto con l’Ue sulle decisioni strategiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Maggior dialogo (e sintonia) con l’Europa. Gli industriali umbri guardano con attenzione alle europee del prossimo giugno per rafforzare i rapporti con gli europarlamentari, a cominciare da quelli eletti nella propria circoscrizione. «Talvolta abbiamo colto uno scollamento tra l’azione dei nostri rappresentanti a Strasburgo e le esigenze delle aziende», spiega il presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Briziarelli. Due, in particolare, le decisioni che hanno impatto sull’economia regionale: l’uscita dal mercato nel 2035 delle auto a motore endotermico a favore di quelle elettriche; e, di recente, la proposta di regolamento europeo sugli imballaggi, che va nella direzione di prediligere il riuso al riciclo, in cui l’Italia è regina, con l’obiettivo di ridurre appunto la quantità di imballaggi.

Vincenzo Briziarelli. Presidente Confindustria Umbria

«Si è assistito a decisioni di alcuni eurodeputati italiani che contrastano con gli interessi industriali del paese e della nostra regione», aggiunge il presidente sottolineando come spesso l’Umbria, a causa di queste scelte, subisca ricadute più pesanti rispetto ad altri territori, visto che sconta maggiori limiti a partire da quello infrastrutturale. Nel 2023 l’economia regionale ha retto (Svimez prevede un Pil 2023 a +0,5% e nel 2024 a +0,3%), ma ora – anche per lo scenario geopolitico incerto - vuol diventare più attrattiva. È proprio per questo l’associazione industriali ha promosso lo studio “Umbria 2032” realizzato da The European House–Ambrosetti, che ha analizzato il quadro esistente e messo in fila le azioni prioritarie: realizzazione della stazione Medio Etruria dell’Alta velocità; ampliamento della copertura con banda ultralarga; trasformazione dell’area di Terni in laboratorio della manifattura green. Tra i progetti anche dare più forza all’Its Umbria Academy, per formare tecnici specializzati richiesti dalle aziende.