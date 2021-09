«Legame più stretto scuola-impresa»

3' di lettura

«Il rapporto tra modo della formazione e quello dell’impresa è fondamentale. Per i ragazzi l’alternanza scuola-lavoro serve per capire qual è la mentalità aziendale e le proprie aspirazioni. Per un imprenditore è una opportunità per scoprire talenti che poi serviranno per lo sviluppo futuro». Giuseppe Biazzo, da settembre 2020 vicepresidente di Unindustria Lazio con delega sul capitele umano e la cultura d’impresa, analizza il legame tra formazione e mondo dell’impresa, in una fase particolarmente difficile dopo il Covid e l’esperienza della didattica a distanza. Il tutto alla vigilia di un nuovo anno che per la scuola e le università non è ancora esente da incognite.

Biazzo, fondatore e amministratore delegato di Orienta SpA, agenzia per il lavoro italiana, da ottobre 2013 è presidente di Ebitemp, l’ente bilaterale del settore della somministrazione. Dal 2011 al 2012 è stato vicepresidente di Assolavoro, la principale associazione italiana delle agenzie per il lavoro aderente a Confindustria.

Loading...

Come ha impattato la crisi del Covid nel rapporto formazione-impresa?

C’è stato un cambiamento molto forte e inatteso. È stato sempre più difficile mantenere il rapporto, in una situazione in cui la didattica si è sviluppata a distanza. Come associazione abbiamo comunque cercato di essere presenti anche con incontri di orientamento da remoto. Abbiamo organizzato anche seminari rivolti ai professori che si occupano di orientamento. Le aule virtuali sono state molto frequentate. Ora contiamo di raccogliere i frutti di queste iniziative.

Nel Lazio c’è un buon legame tra mondo della formazione e impresa?

È molto a macchia di leopardo, non solo nel Lazio. Ci sono istituti che si danno molto da fare, altri meno. C’è anche da considerare che le aziende vivono una situazione difficile, non è sempre facile mantenere un rapporto con la scuola.

Cosa bisognerebbe fare per attrarre più studenti negli istituti tecnici?

I dati continuano a marcare una forte attrattività dei licei a scapito della formazione tecnica. Pesa un retaggio culturale. Bisogna far capire ai giovani che la formazione tecnica offre grandi opportunità di collocamento nel molto del lavoro ed è stimolante anche dal punto di vista dello sviluppo tecnologico.