Legge anti oligarchi a Londra, stretta su riciclaggio e immobili

Il disegno di legge inoltre modifica gli Unexplained Wealth Orders, un sistema in vigore dal 2017 per verificare l’origine di fondi sospetti, per comprendere d’ora in avanti anche gli asset immobiliari proprietà di società e trust.

Il Governo ha anche promesso un altro disegno di legge a breve per rendere più trasparente il sistema di registrazione delle società presso Companies House e costringere chi crea, gestisce, possiede o controlla una società a fornire dati accurati e a sottoporsi a verifiche della loro identità.

Le nuove regole avranno un impatto rilevante sul mercato immobiliare di Londra e dintorni, dove gli oligarchi russi hanno speso miliardi per acquistare palazzi, case di lusso e tenute. Lo scorso anno i Pandora papers avevano rivelato l’esistenza in Gran Bretagna di 1.500 immobili per un valore complessivo di 170 miliardi di sterline di proprietà di compagnie offshore, molte delle quali riconducibili a figure di spicco legate al Cremlino.

Le misure annunciate dal Governo sono state accolte con favore da tutti i partiti, ma l’opposizione laburista ha criticato la mancanza di chiarezza su quando entreranno in vigore le misure. Kwarteng ha parlato di «qualche mese» per attivare il registro. Il Labour ha chiesto che i proprietari di immobili debbano rivelare la loro identità entro la fine di marzo, perchè attendere oltre significa «dare agli amici di Putin più tempo per nascondere i loro soldi sporchi altrove».

Un altro problema è che non è chiaro se, dopo anni di tagli dei costi e carenze di personale, ci siano le risorse umane e finanziarie per effettuare i controlli necessari a rendere efficaci le nuove misure.