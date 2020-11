Legge Bilancio, Conte: in dirittura d’arrivo, lunedì confronto con i sindacati Il presidente del Consiglio è intervenuto all’iniziativa della Cgil “Futura: lavoro, ambiente, innovazione”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (foto Ansa)

Il presidente del Consiglio è intervenuto all’iniziativa della Cgil “Futura: lavoro, ambiente, innovazione”

2' di lettura

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato i leader sindacali lunedì 16 novembre, nel pomeriggio, per parlare della legge di bilancio. A confermarlo lo stesso Conte nel suo intervento a “Futura: lavoro, ambiente, innovazione”, un evento della Cgil. «Siamo in dirittura d'arrivo con la manovra - ha spiegato -, la stiamo per inoltrare alle Camere: inizia un confronto serrato con le parti sociali già da lunedì». Intanto è in corso il consiglio dei ministri. All'ordine del giorno ci sono ratifiche di trattati internazionali, un regolamento sulle armi da fuoco portatili e leggi regionali. A questo punto, considerate le parole del presidente del Consiglio, non dovrebbe approdare la manovra.

Conte: riforma ammortizzatori sociali va completata, sistema antiquato

Per il premier è stata l’occasione per delineare la strategia del governo su alcuni dossier. «La riforma degli ammortizzatori sociali va completata - ha detto, illustrando le priorità per il 2021 -. I meccanismi sono troppo antiquati».

Loading...

Serve una grande riforma fiscale

«Abbiamo bisogno di costruire una giustizia sociale e di una grande riforma fiscale, che combatta l'evasione -ha aggiunto il premier - Il 2021 sarà l'anno della riforma fiscale e tributaria».

Recovery Plan: apriremo tavolo con le parti sociali, è doveroso

Un passaggio dell’intervento si è concentrato sui fondi Ue per la ripresa dell’economia. «Ci sarà un tavolo, ed è doveroso, con le parti sociali» sul Recovery Plan, ha assicurato. Come ha assicurato che saranno utilizzate tutte le risorse erogate da Recovery Fund.

Landini, 2021 sia per creare lavoro, non per licenziare

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha lanciato un messaggio. «Il prossimo anno deve essere l'avvio di un piano straordinario per creare lavoro, non per licenziare».Il blocco dei licenziamenti e la proroga della cig fino alla prossima primavera è una scelta «molto importante e intelligente, che abbiamo fatto insieme con il consenso di tutti i soggetti, perché è il momento di dare un messaggio di protezione e di non lasciare solo nessuno, di non far chiudere le imprese ma anche di non licenziare nessuno» , ha detto Landini, ma bisogna anche «cominciare a progettare il futuro».