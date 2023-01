Legge di Bilancio, imprese e famiglie: tutte le novità su fisco e bonus

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalla tassazione degli extraprofitti energetici al taglio del superbonus edilizio, dagli aiuti di vario tipo per imprese e famiglie alla definizione agevolata degli avvisi bonari, degli accertamenti e delle liti fiscali. Per finire con la rottamazione-quater delle cartelle esattoriali e il ravvedimento speciale.

Proprio il capitolo delle sanatorie è il più complesso e nutrito: l'incrocio delle casistiche è intricato, tra le condizioni per accedere ai benefici e l'entità di questi ultimi.

Giusto per fare un esempio, ci sono casi in cui la sanzione si azzera, altri in cui si riduce a un diciottesimo e altri ancora può essere ridotta anche l'imposta.