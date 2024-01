Legge di Bilancio, le misure fiscali per imprese, lavoro, casa e previdenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il primo Focus di Norme&Tributi del 2024 è dedicato alla legge di Bilancio (213/2023) e alle misure fiscali previste dalla nuova Manovra. Imprese, lavoro, casa e previdenza gli ambiti interessati dalle novità e analizzati dagli esperti del Sole24Ore.

Fra i temi più discussi, anche sul finire del 2023, il taglio al cuneo contributivo, la maggiore tassazione sugli affitti brevi e la gestione delle plusvalenze sugli immobili che hanno beneficiato del Superbonus. Nel Focus in edicola dal 18 gennaio, a un euro più il prezzo del quotidiano, ci sarà spazio anche per gli approfondimenti sull’obbligo di assicurazione per gli immobili aziendali contro le catastrofi naturali, le nuove soglie dei fringe benefit e le rivalutazioni di quote e terreni. Infine, un’analisi sulle modifiche anche procedurali sull’Iva e il rinvio della plastic tax.