Legge bilancio, Urso: «Non estenderemo ad altri settori tassa extraprofitti». Calderone: allo studio detassazione premi e welfare

Il tema manovra è al centro degli interventi al Meeting di Rimini. «Il tema del welfare, della detassazione dei premi di produttività e anche della tassazione agevolata di alcune forme di welfare, ampliando altri elementi oltre a quelli tradizionali, credo debba essere uno dei punti di riferimento delle analisi che faremo per la manovra di bilancio». Così la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, durante un punto stampa al Meeting di Rimini.

Allo stesso tempo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, anche in questo caso in occasione di un punto stampa al Meeting, ha sottolineato che «il taglio del cuneo fiscale è il modo migliore per sostenere il lavoro italiano, per incentivarlo. Noi - ha aggiunto - dobbiamo assolutamente alzare la retribuzione dei salariati e, per farlo, la via maestra è rendere strutturale i due tagli al cuneo fiscale che abbiamo realizzato». E l'obiettivo della prossima manovra è «puntare a rendere strutturali questi tagli e servono risorse nella Legge di bilancio e, semmai, incrementarli ulteriormente». «Non estenderemo ad altri settori tassa extraprofitti», ha poi sottolineato.

Urso, in manovra collegati su economia dello spazio e del mare

«Presenterò in manovra due collegati su altrettanti temi che sono il futuro del Paese sulla economia dello spazio e sulla economia del mare», ha annunciato il ministro. «Una legge sullo spazio oggi è sempre più necessaria perché nello spazio c’è l’economia del futuro. Siamo vocati allo spazio. Il collegato definisce le attività dell’uomo sullo spazio e questo ci permetterà di incrementare la nostra leadership sulla colonizzazione dello spazio. Il secondo collegato riguarderà l’economia del mare. Mare e Spazio sono il futuro del nostro Paese», ha concluso.

Nell’intervento il ministro ha parlato anche della crescita dei prezzi e della strategia per affrontarla. «Le associazioni che rappresentano la grande industria aderiscano al patto anti inflazione - ha affermato - . Facciano come i loro colleghi francesi che hanno aderito al patto in quel Paese. È giusto che lo sforzo si faccia anche in Italia».

Calderone: natalità importante, c’è da fare su conciliazione

Quanto al tema della natalità, secondo Calderone «è importante, perché si collega a quello che sarà il livello di crescita e di inclusione all’interno del mercato del lavoro delle persone». La ministra ha così commentato le parole del collega di governo, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che sempre dal Meeting poco prima aveva ammonito sulla tenuta del sistema previdenziale italiano alla luce degli attuali tassi di denatalità.