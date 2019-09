Legge elettorale

Movimento 5 stelle

Per il M5S prioritario è l’ok al taglio dei parlamentari. Per far passare la legge, i pentastellati hanno aperto alla richiesta Pd per una riforma del sistema di voto più equilibrato, di tipo proporzionale.

Partito democratico

Il maggioritario è il sistema costitutivo del Pd. Ma per evitare che il taglio dei parlamentari favorisca i grandi partiti, si ragiona con il M5S su un sistema più equilibrato, di tipo proporzionale.

Italia Viva

«Volevo un Paese che votasse col maggioritario, ma se c’è un patto di governo» per il proporzionale, ha detto Renzi, che tuttavia potrebbe opporsi a una soglia di sbarramento troppo alta.