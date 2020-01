Legge Spazzacorrotti sotto il tiro dei giudici

I dubbi sulla legittimità dei limiti ai benefici premiali per i reati per corruzione non hanno - per ora - ricadute sugli ordini di esecuzione emessi dopo l’entrata in vigore della legge.

La Cassazione, con la sentenza 51905, depositata lo scorso 23 dicembre, ha riconosciuto come «l’avere il legislatore cambiato in itinere le “carte in tavola”, senza prevedere alcuna norma transitoria presenti tratti di dubbia conformità» con il principio di legalità, ma la questione di costituzionalità può essere posta solo nella fase dell’esecuzione della pena. Quindi, se l’ordine di esecuzione è stato emesso dopo l’entrata in vigore della legge 3/2019, il condannato, per eccepirne l’incostituzionalità, deve entrare in carcere e rimanerci fino alla decisione della Consulta.

Una decisione in linea con la sentenza 45319/2019 della Cassazione, che ha stabilito che il giudice dell’esecuzione, anche se ha sollevato questione di costituzionalità sull’applicazione dei limiti ai benefici per i reati di corruzione, non può sospendere l’efficacia dell’ordine di esecuzione.

Gli altri punti cancellati

Con la sentenza 5457/2019, la Cassazione ha stabilito che l’interdizione perpetua dai pubblici uffici del condannato per corruzione – un altro dei cavalli di battaglia della Spazzacorrotti - non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.