Coni a rischio autonomia. Perché il Cio contesta la legge italiana sullo sport Il Cio ricorda tra l’altro che il «Coni non dovrebbe essere “riorganizzato” mediante decisioni unilaterali da parte del Governo» perché si tratta di «un’organizzazione autonoma e legittimamente indipendente governata prioritariamente dalla Carta Olimpica e dal proprio statuto» di An.Ga.

La riforma dello sport è legge, e ora ci sarà da mettere in moto le diplomazie per evitare che il braccio di ferro deflagri. Il via libera ieri del Senato al testo voluto dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti attribuisce al Governo in via definitiva la delega a intervenire sull'ordinamento sportivo, anche con il riordino dello stesso Coni. Una riforma su cui la maggioranza gialloverde è sempre stata compatta. E non ha cambiato direzione dopo la dura presa di posizione del Cio che con una lettera inviata al presidente del Coni, Giovanni Malagò, proprio a poche ore dall'approvazione del ddl, aveva chiesto cambiamenti puntuali al testo, in assenza dei quali l'Italia può andare incontro a sanzioni pesanti. Non ultima la «sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stesso Comitato olimpico», con i Giochi di Tokyo del prossimo anno a rischio.



Le preoccupazioni del Cio

Nella lettera il comitato presieduto da Thomas Bach aveva espresso “seria preoccupazione” per una legge che «intaccherebbe chiaramente l'autonomia del Coni». Sei i punti indicati da Losanna su cui servirebbe fare marcia indietro secondo il Cio. In particolare lì dove la legge approvata prevede che il Governo è «delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano», il Cio replica che il «Coni non dovrebbe essere “riorganizzato” mediante decisioni unilaterali da parte del Governo» perché si tratta di «un’organizzazione autonoma e legittimamente indipendente governata prioritariamente dalla Carta Olimpica e dal proprio statuto».

La sua governance interna e le sue attività al contrario «devono essere stabilite e decise nell'ambito del proprio Statuto, e la legge non dovrebbe avere per obiettivo un “micromanaging” della sua organizzazione interna e delle sue attività».