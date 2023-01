«Leggenda», «eterno», «uomo per bene»: il mondo dello sport ricorda Pelè

Ascolta la versione audio dell'articolo

La morte del Rey ha travolto il mondo del calcio, e non solo. Mentre la famiglia di Pelé sta per ufficializzare la richiesta al Santos di ritirare la maglia numero 10, secondo quanto scrive il Globo Esporte, affinché «nessuno indossi la maglia che un tempo apparteneva al Re del calcio», l’omaggio al mito eterno del pallone mondiale è iniziato.

Giovedì sera l’arco di Wembley sarà illuminato con i colori del Brasile in omaggio a Pelé. Lo rende noto Sky News parlando di una decisione della Football Association, la federazione calcistica inglese.

Per la Federazione brasiliana «la morte di Pelé è la notizia più triste riportata dalla Cbf dalla sua fondazione, 108 anni fa», si legge sul sito della Confederazione calcistica brasiliana. Il presidente Ednaldo Rodrigues, ha dichiarato il lutto ufficiale per sette giorni. «Sono profondamente commosso dalla scomparsa di Pelé. La Cbf renderà tutti i possibili tributi al più grande atleta di tutti i tempi. Pelé è eterno e lavoreremo sempre per preservare la sua storia e perpetuare la sua eredità», ha dichiarato Rodrigues.

«Mi dispiace particolarmente per questa grava perdita per il mondo del calcio, che da oggi è un po’ più povero. Ci lascia un campione unico, il più grande nella sua epoca e insieme a Maradona, il più grande di sempre», sono state le prime parole di Dino Zoff, capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982, che poi ha aggiunto: «Ci siamo incontrati e abbracciati diverse volte. C’è sempre stata cordialità tra di noi, era una persona a modo e per bene».

Usain Bolt, campione olimpico e primatista mondiale dei 100 e 200, rende omaggio a Pele’. postando, sul suo profilo Instagram, una sua foto abbracciato a O Rei, tutti e due sorridenti.