Leggere con i social? La comprensione viene penalizzata

L’uso dei social network in campo educativo sta crescendo anche perché si scommette su un loro possibile effetto positivo sull’apprendimento. Ad esempio, è stato promosso l’uso di Twitter per migliorare lo studio della letteratura: la piattaforma è utilizzata per leggere, commentare e riscrivere collettivamente alcune opere letterarie, con gli obiettivi di favorire la partecipazione diretta degli studenti ai processi di apprendimento, aumentare la loro soddisfazione, stimolare una scrittura concisa e approfondire la comprensione del testo.

Con alcuni colleghi abbiamo realizzato un esperimento randomizzato controllato volto a misurare l’efficacia del protocollo didattico ideato dalla organizzazione TwLetteratura (www.twletteratura.org). Il protocollo e i risultati completi dell’esperimento sono descritti dettagliatamente nell’articolo «Let’s tweet again?», reperibile qui: https://direct.mit.edu/edfp/article-abstract/doi/10.1162/ edfp_a_00363/107511/Let-s-tweet-again-Social-networks-and-literature?redirectedFrom=fulltext . I risultati che abbiamo ottenuto sono interessanti per due ragioni: da una parte essi consentono di abbandonare i ragionamenti retorici sugli effetti dell’uso didattico delle Ict e dei social network , confrontandosi con dati empirici robusti; dall’altra, essi dimostrano che anche nel nostro Paese – solitamente assai restio – è possibile misurare con rigore gli effetti di alcuni protocolli didattici. Queste misurazioni possono avere costi modesti ed essere assai utili nel fornire indicazioni alle politiche (e nell’indirizzare le spese, specie in un contesto come quello del Pnrr). Il metodo proposto da Twitteratura, introdotto in alcune scuole superiori italiane sin dal 2013-14, è stato da allora adottato da sempre più istituti e viene anche menzionato dal rapporto Promoting reading in the digital environment (2016) dell’Unione Europea come best practice per la lettura. Il metodo è semplice. L’organizzazione TwLetteratura sceglie un’opera letteraria, crea un hashtag specifico e stabilisce un calendario di lettura comune del testo (ad esempio un capitolo alla settimana).

Le scuole che aderiscono al progetto adottano il calendario di lettura comune. Quando un capitolo è stato letto, gli studenti sono incoraggiati a twittare citazioni e parafrasi, come pure i pensieri e le riflessioni suscitate dalla lettura, nonché a commentare quelli degli altri, sempre nel limite dei caratteri assegnati a un tweet e utilizzando l’hashtag comune. I membri dell’unità centrale sostengono e alimentano la discussione, mentre gli insegnanti svolgono i propri compiti abituali, leggendo il libro in classe con gli studenti, spiegandolo e suscitando rifl essioni sul testo. Perciò, mentre gli studenti continuano a usufruire dell’insegnamento del proprio docente, possono anche godere dei benefi ci rappresentati dai contributi, sotto forma di tweet, di tutti gli altri studenti (e docenti) coinvolti nella discussione comune. L’esperimento che abbiamo condotto ha coinvolto circa 1500 studenti di 70 scuole superiori italiane nell'anno scolastico 2016-17. Le scuole che hanno aderito al progetto sono state assegnate casualmente a un “gruppo di trattamento” e a un “gruppo di controllo”. Le prime hanno adottato il metodo proposto da Twitteratura per studiare e discutere il romanzo Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Il gruppo di controllo ha studiato lo stesso romanzo utilizzando metodi didattici tradizionali.

Al termine del periodo sperimentale, gli studenti dei due gruppi sono stati sottoposti a un test standardizzato di apprendimento volto a misurarne la capacità di lettura, memorizzazione e comprensione del libro.

Grazie alla selezione casuale delle scuole del gruppo di trattamento e del gruppo di controllo, siamo certi (e lo abbiamo verificato empiricamente) che i due gruppi di studenti fossero in media identici all’avvio del progetto. Pertanto, possiamo immaginare che le competenze sviluppate dagli studenti del gruppo di controllo al termine del progetto possano rappresentare una buona stima della condizione controfattuale, cioè della condizione in cui si sarebbero trovati gli studenti del gruppo di trattamento se non avessero preso parte al progetto.