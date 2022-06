“LeggerMente”, un cartellone che tiene insieme mare, verde urbano e libri

Ad ogni modo, Villa Fabbricotti è uno dei maggiori parchi pubblici di Livorno, che in totale ne conta 32, per una superficie complessiva di 435.656 metri quadrati. I cittadini ne sono assidui frequentatori durante tutto l'arco dell'anno per passeggiare, giocare, rilassarsi, incontrarsi o praticare sport. E, come nel caso di Villa Fabbricotti, per andare a studiare in biblioteca, oppure consultare libri o visitare mostre ed eventi.

Unire il mondo dei libri con l'intento di organizzare spazi creativi e partecipati all'aperto, valorizzando luoghi verdi e freschi come i parchi storici della città è il binomio che sta alla base di “LeggerMente”, che dalla sua prima edizione (nel 2019) ha visto crescere costantemente il suo pubblico, tanto che l'assessore alla Cultura Simone Lenzi lo considera ormai «una scommessa vinta in una città in cui c'è ampio spazio per offrire occasioni di confronto con le novità editoriali».

Ma oltre la comunità degli aficionados del mondo dei libri, la rassegna va alla ricerca, come sottolineano gli organizzatori, del cosiddetto “non pubblico”, ossia «quello che non frequenta abitualmente le biblioteche, ma che in un evento come questo può trovare lo stimolo giusto per avvicinarsi alla lettura, anche grazie ai personaggi che riempiono il calendario, per vivere uno spazio verde in città in modo diverso».



Il programma: la novità è lo spazio per bambini

Si parte giovedì 30 giugno alle 19 con Karima Ammar Mouhoub, cantante che si presenterà in veste di autrice, con il suo primo libro “Il viaggio di Frida e Dario”: 32 pagine scritte da Karima e illustrate dalla livornese Giusy Anzovino, in arte g.Anzo, che condurranno grandi e piccini alla scoperta di un mondo che parla di Africa, di crescita, di consapevolezza e di amicizia. Venerdì 1° luglio un altro ospite illustre dal mondo della musica: è Angelo Branduardi, che porterà “Confessioni di un malandrino”, autobiografia di un artista che rappresenta un caso unico nella storia della musica italiana.

Dal mondo dello spettacolo all'attualità, il salto si compie sabato 2 luglio quando a Villa Fabbricotti arriverà la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi, inviata per LA7 in Ucraina. Porterà il suo libro uscito nel 2021 “Bianco è il colore del danno”, nel quale racconta la sua convivenza con la sclerosi multipla. Chiusa la prima settimana di appuntamenti, la seconda si aprirà lunedì 4 luglio (ore 21.30) con Gino Castaldo (giornalista e critico musicale tra i più noti d'Italia) e un libro che aprirà un dibattito avvincente: si chiama “Beatles e Rolling Stones. Apollinei e dionisiaci” e cerca una risposta definitiva al dilemma che, ancora oggi, si pone a tanti nello scegliere quale dei due gruppi indicare come il preferito.