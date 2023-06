Legno arredo, rinnovato il contratto: subito i primi 136,95 euro di aumento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli oltre 200mila lavoratori dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali hanno il contratto rinnovato. È stato infatto siglato l’accordo tra FederlegnoArredo e i sindacati (Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil) per rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto a fine 2022.

L’intesa è stata raggiunta dopo che all’inizio di giugno è ripresa in maniera molto spedita la trattativa che era stata interrotta all’inizio dell’anno per divergenze sulla parte economica che sono sfociate in stato di agitazione e sciopero. L’intesa raggiunta consentirà ai lavoratori di poter contare da subito, dal 1° luglio 2022, su un incremento delle retribuzioni di 102,20 euro al livello base e di 136,95 euro al livello medio. Viene inoltre erogata una somma una tantum uguale per tutti di 600 euro: 300 euro sempre nel mesi di luglio e altri 300 euro a marzo 2024.

In una nota congiunta, FederlegnoArredo, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, spiegano che «data la situazione economica in essere, causata dall’incremento fuori controllo dei costi dei beni di prima necessità e delle materie prime, che sta colpendo pesantemente sia i redditi dei lavoratori e delle famiglie che i bilanci delle aziende, le parti hanno concordato di mettere mano solo e unicamente agli istituti di natura strettamente economica del contratto.Si è concordato quindi di non intervenire sulla parte normativa e di destinare tutte le risorse disponibili al sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie, evitando oneri indiretti e di natura organizzativa».