Lego celebra i 60 anni di McLaren con uno speciale double pack

Sono passati 60 anni da quando il pilota e ingegnere neozelandese Bruce McLaren fondò in Inghilterra l'omonima scuderia che che ancora oggi è uno dei nomi di maggior successo nel mondo dell’automobilismo. E per celebrare questo storico avvenimento, il marchio di auto sportive ha collaborato con Lego per realizzare il set Double Pack Speed Champions che include due modelli emblematici del brand britannico: la F1 LM e la Solus GT.

Il set mette in risalto l’innovazione tecnica e l’estro del design del marchio, con dettagli fedeli alle auto reali, come il colore arancione papaya della F1 LM, il sedile del conducente centrale e i condotti di raffreddamento.

Il Solus GT è una creazione ispirata al mondo virtuale dei videogiochi. Il suo esclusivo design del cockpit centrale e l’ala posteriore altamente aerodinamica lo rendono la scelta perfetta per i fan della McLaren.

Il set si compone di 581 pezzi e include due personaggi Lego nelle loro “tute da corsa” McLaren. Ha un costo di 45 euro.