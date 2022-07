Lego Chevrolet Camaro Z28, la muscle car torna con i mattoncini Lego

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Con la Chevrolet Camaro Z28, Lego ha annunciato un nuovo set per realizzare in scala una delle auto più iconiche. Quest'ultimo consente di ricreare la famosa muscle car in diverse varianti. L’auto del 1969 viene proposta con elementi funzionali come il volante, il motore e le portiere che si possono aprire e chiudere. Si può scegliere quali colori di strisce inserire (rosse, bianche o grigie) sulla carrozzeria di colore nero, e se ricreare una versione hard top o decappottabile. Il set è composto da un totale di 1.458 elementi, e il modellino ha una lunghezza di 36 cm, un’altezza di 10 cm e una larghezza di 14 cm. Il set con la Chevrolet Camaro Z28 sarà in vendita dal 1° agosto nello shop online di Lego e rivenditori autorizzati. Il prezzo è di 167 euro.