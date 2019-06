Lego e Blackstone rilevano il London Eye e il museo Madame Tussauds

1' di lettura

Merlin Entertainments, gruppo inglese che detiene il museo Madame Tussauds e il London Eye, la grande ruota panoramica di Londra, sarà acquistato da Lego per 5,9 miliardi di sterline, insieme con l’americana Blackstone e al fondo pensione canadese Cppib. È stato annunciato alla Borsa di Londra, dopo il via libera del cda di Merlin. La proposta è di 455 pence in contanti per azione Merlin, con un premio significativo sul valore del titolo di ieri (395 pence).

«Dopo approcci non desiderabili da parte di diversi investitori e dopo aver rigettato molte offerte, il consiglio di amministrazione di

Merlin ha ritenuto questa offerta un’occasione per gli azionisti di realizzare un utile sui loro investimenti», ha detto il presidente John Sunderland. Il consorzio che è composto da Kirbi, la società di investimento della famiglia che controlla Leg0, da Blackstone e Cppib. Kirbi ha già in portafoglio il 30% di Merlin ma con l’acquisizione salirà al 50%, con Blackstone e Cppib che controlleranno la quota restante.