Lego inizia a vendere mattoncini Braille, in Italia dal prossimo anno

Lego inizierà a vendere mattoncini codificati in braille per aiutare i bambini ciechi e ipovedenti a imparare a leggere l’alfabeto. Le confezioni di Lego Braille Bricks, adatte ai bambini dai sei anni in su, saranno disponibili per l’acquisto in sei paesi di lingua inglese tra cui Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Australia, e cinque paesi di lingua francese tra cui Belgio, Canada e Svizzera. Il lancio delle versioni italiana, tedesca e spagnola è previsto per il prossimo anno.

Ogni confezione, che costerà 79,99 pound nel Regno Unito, conterrà 287 mattoncini in cinque colori: bianco, giallo, verde, rosso e blu. Tutti i mattoncini sono completamente compatibili con gli altri kit Lego, circostanza che, nelle intenzioni della società, mira a rendere i suoi prodotti più inclusivi. Lo riporta il Guardian.

Dal 2020, il produttore di giocattoli danese fornisce gratuitamente i mattoncini speciali, che sono stati testati e sviluppati in collaborazione con organizzazioni a tutela delle persone non vedenti in tutto il mondo, a una selezione di scuole e servizi che si rivolgono ai bambini con problemi di vista. Dal prossimo mese, gli acquirenti potranno acquistare confezioni di mattoncini, che sulla superficie hanno dei piccoli bottoni che corrispondo alla versione braille di numeri e lettere con una versione stampata del simbolo o della lettera sottostante, da utilizzare a casa.