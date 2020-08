Lego lancia i mattoncini in Braille, in Italia arriveranno nel 2021 Il kit con 300 “special bricks” è disponibile per ora in Brasile, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti - Il progetto nacque nel 2011 ed è il frutto della collaborazione con associazioni di non vedenti di tutto il mondo di Giulia Crivelli

Lego Braille

Il kit con 300 “special bricks” è disponibile per ora in Brasile, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti - Il progetto nacque nel 2011 ed è il frutto della collaborazione con associazioni di non vedenti di tutto il mondo

Nuovo progetto all’insegna dell’inclusione e della sostenibilità: è quello di Lego Foundation e Lego Group , che hanno annunciato il lancio ufficiale dei “LEGO® Braille Bricks”. Per ora i Paesi dove i nuovi mattoncini si potranno acquistare sono sette – Brasile, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti – mentre in Italia arriveranno entro la primavera del 2021, in contemporanea ad altri 12 Paesi: Australia, Austria, Belgio, Canada, Finlandia, Irlanda, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Paesi Bassi.

Il video e le immagini di presentazione dei Braille Bricks

Omaggio all’inventore del “metodo Braille”

Il progetto pilota dei Lego Braille Bricks fu presentato per la prima volta nell’aprile 2019 durante la conferenza Sustainable Brands tenutasi a Parigi, forse anche perché la Francia è la patria dell’inventore Braille, Louis Braille. Da allora sono stati eseguiti test in varie lingue e contesti culturali e ora Lego Group e Lego Foundation sono pronte per il lancio in sei lingue: danese, norvegese, inglese, portoghese, tedesco e francese. Nei sei mesi successivi il prodotto sarà poi lanciato in altre quattro lingue, con l’intento di implementare il progetto fino a raggiungere un totale di undici lingue in venti paesi entro i primi mesi del 2021.

Un aiuto alla didattica

I Lego Braille Bricks introducono un approccio completamente nuovo, divertente e coinvolgente per aiutare i bambini non vedenti a sviluppare una vasta gamma di abilità tattili e a imparare il sistema Braille. I mattoncini mantengono la loro forma iconica, ma a differenza di un normale mattoncino Lego, gli stud (bottoni) nella parte superiore sono disposti in modo da corrispondere alle singole lettere e numeri dell’alfabeto Braille, rimanendo comunque completamente compatibili con il gioco Lego System. Ogni mattoncino mostra la versione stampata della lettera, il numero o il simbolo, permettendo così di essere utilizzati contemporaneamente e in modo collaborativo da coetanei ipovedenti, compagni di classe o anche dagli stessi insegnanti, per giocare e imparare insieme mettendo tutti in una condizione di parità.

La consulenza degli esperti

«Con i mattoncini Braille, Lego Foundation ha creato per i bambini non vedenti un modo totalmente nuovo e coinvolgente per imparare a leggere e scrivere», afferma David Clarke, director of services at the Royal National Institute of Blind People, che ha lavorato con Lego Foundation per sviluppare e testare i mattoncini nel Regno Unito. «Il Braille è uno strumento importante, in particolare per i giovani con problemi alla vista – aggiunge –. Questa ingegnosa novità apre un mondo tutto nuovo di apprendimento ludico che insegna ai bambini il Braille, coinvolgendo anche i loro compagni di classe in modo divertente e interattivo».