Lego Star Wars: la saga degli Skywalker, guerre stellari in milioni di mattoncini

Star Wars: La Saga degli Skywalker (Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e pc) è forse il videogioco più bello da quando Lego è entrata nel mercato del videogioco nel 2005. Sicuramente per le dimensioni. Troverete in formato “mattoncino” praticamente tutti i personaggi della della saga, anche quelli secondari.

TT Games ha confezionato una parodia irriverente e spassosa di 9 film di Guerre Stellari. Divertente per la mamma-papà fan che possono esibirsi con i figli come esperti della materia ma anche per le nuovissime generazioni perché c’è tantissimo da fare in termini di enigmi, costruzioni e battaglie. Un consiglio: vi serviranno milioni di mattoncini quindi distruggete e ricostruite tutto.

Cosa ci è piaciuto

Lo sviluppatore britannico TT Games ha preso 9 film che compongono La saga degli Skywalker e li ha trasformati in una enciclopedia in mattoncini. C’è davvero di tutto e di più. I veri fan si divertiranno a sbloccare nuovi personaggi e oggetti collezionabili e citazioni del kolossal. C’è anche una componente di gioco di ruolo che non guasta.

Cosa non ci è piaciuto

Il tono è irriverente, alcune battute sono ispirati e strapperanno più di un sorriso. Peccato per il doppiaggio in italiano e per qualche piccola ma fastidiosa imperfezione tecnica. È molto semplice, forse troppo. Perfetto però per una giocata in cooperativa: mamma, papà e prole.