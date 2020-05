Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37, l'hypercar nasce con i mattoncini Scala 1:8 e oltre 3.696 elementi per costruire la Lamborghini Sián FKP 37. Prezzo? 380 euro di Simonluca Pini

Scala 1:8 e oltre 3.696 elementi per costruire la Lamborghini Sián FKP 37. Prezzo? 380 euro

3' di lettura

Costruire una Lamborghini Sián Fkp 37 è il sogno di ogni appassionato d'automobili. Se non è possibile farlo con la versione reale, lo diventa con la copia 1:8 realizzata da Lego Technic. Il modello reale è stato presentato per la prima volta al Salone dell'auto di Francoforte a settembre, con una produzione limitata di soli 63 esemplari. Il nuovo set Lego Lamborghini Sián Fkp 37, composto da 3.696 elementi, rappresenta una nuova sfida di costruzione per gli amanti e i collezionisti delle auto di lusso e degli appassionati Lego.



Lego Lamborghini Sián FKP 37

Ultima novità della collezione Lego, la Lamborghini Sián Fkp 37 si presenta con un vivace colore verde lime, cerchi dorati e dimensioni pari a 13 cm di altezza, 60 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza. Le caratteristiche futuristiche del “fulmine” sono ricreate prestando grande attenzione e cura ai dettagli autentici, un motivo di orgoglio per chi, costruendo il set, si renderà conto dell'assoluta somiglianza con l'auto originale. Questi dettagli comprendono una replica dell'incomparabile motore V12 della Lamborghini Sián, uno spoiler posteriore che si presenta come quello vero, sospensioni anteriori e posteriori, e sterzo azionato da un volante ornato con l'emblema del marchio di Sant'Agata Bolognese. In vero stile Lamborghini, il modello monta portiere a forbice che si aprono in modo tale da rivelare la reale riproduzione dell'abitacolo. Sono stati ricreati interni lussuosi e un cambio a 8 marce completamente funzionante, azionato da una leva del cambio movibile.



Lego Lamborghini Sián FKP 37, tutte foto dell'hypercar costruita con i mattoncini Photogallery19 foto Visualizza

Scala 1:8

Le caratteristiche futuristiche del “fulmine” sono ricreate prestando attenzione e cura ai dettagli autentici, un motivo di orgoglio per chi, costruendo il set, si renderà conto dell'assoluta somiglianza con l'auto originale. Questi dettagli comprendono una replica dell'incomparabile motore V12 della Lamborghini Sián, uno spoiler posteriore che si presenta come quello vero, sospensioni anteriori e posteriori, e sterzo azionato da un volante ornato con l'emblema delle Automobili Lamborghini. “Il mattoncino Lego e la supersportiva Lamborghini sono due icone di riferimento,” ha affermato Stefano Domenicali, Presidente di Automobili Lamborghini. “Rappresentano la ricerca della perfezione del design, creano emozioni differenti a ogni interazione e sono apprezzate da tutte le generazioni. Ogni supersportiva Lamborghini è unica grazie al nostro programma di personalizzazione Ad Personam e allo stile di guida specifico di ogni proprietario, proprio come i mattoncini Lego che offrono ai costruttori di tutte le età infinite possibilità. Questa eccezionale replica della Lamborghini Sián Fkp 37 rappresenta una nuova brillante esperienza di costruzione per gli appassionati delle supersportive e per i fan Lego. Lamborghini ha il grande privilegio di condividere questa opportunità con il Gruppo Lego.”



Lego Technic Lamborghini Sián Fkp 37, Prezzo

Quanto costa la nuova Lego Technic Lamborghini Sián Fkp 37? Disponibile nei lego Store dal 1° giugno, sarà in vendita a 380 euro. I due manuali da collezione che accompagnano il set, tramite QR code, danno modo di accedere a una serie esclusiva di 13 videocast presentati da Automobili Lamborghini ed esperti Lego. Mentre gli appassionati, con l'aiuto delle istruzioni, costruiranno i loro set, i video approfondiranno come sono state progettate le fasi del design. Inoltre Lego Technic Lamborghini Sián Fkp 37 si presenta in una confezione unica ispirata alle linee iconiche, alla silhouette delle luci che lasciano un'indelebile firma e al colore accattivante dell'originale Lamborghini Sián.