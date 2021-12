Lego Technic mette “in pista” la BMW M 1000 RR

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono ben 1.920 pezzi quelli che bisogna per assemblare per realizzare in scala 1:5 l'conica BMW M 1000 RR. La replica realizzata in collaborazione da Lego Technic e BMW Motorrad si compone di dettagli originali della sua sorella maggiore a motore, tra cui un cambio a tre velocitò funzionante, sospensioni anteriori e posteriori, tre diverse dashboard del cruscotto e una catena d'ora. Una volta realizzato il modellino si potrà esporre grazie a un cavalletto e una targa che ne identifica il modello Lego Technic BMW M 1000 RR è in vendita a 199 euro.