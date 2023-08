Lego, utile in calo su fatturato stabile

3' di lettura

Primo semestre stabile per il fatturato di Lego. Il gruppo di Billund ha archiviato la prima metà del 2023 con un fatturato di 3,68 miliardi di euro, in leggera crescita (+1%). Un livello quasi doppio rispetto ai dati del 2019. A livello di redditività, invece, la società danese ha registrato un utile netto in flessione a 685 milioni di euro (5,1 miliardi di corone, in calo rispetto ai 6,2 miliardi di corone dello stesso periodo dell'anno scorso).

Andamento ricavi Lego

Il free cash flow è stato di 1,1 miliardi di corone danesi rispetto ai 3,8 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso, il che riflette, spiega l'azienda, «gli investimenti pianificati nell'espansione della capacità produttiva a livello globale e nel miglioramento della tecnologia».

Le prospettive future

«Siamo soddisfatti dei nostri risultati, soprattutto considerando che sono stati sei mesi impegnativi per l'industria dei giocattoli» ha commentato l'amministratore delegato della Lego Niels B Christiansen. La domanda di prodotti Lego è più elevata rispetto a quella del settore e la quota di mercato di Lego è cresciuta in modo significativo (+3%), ha aggiunto.

Le serie di prodotti più vendute del gruppo sono Lego Icons, Lego Star Wars, Lego Technic e Lego City. Lego ha inoltre aperto 89 nuovi negozi in tutto il mondo nella prima metà dell’anno, per un totale di 988 e allo stesso tempo sta inoltre rafforzando le vendite online attraverso il proprio sito Web e le piattaforme partner.

La forte posizione finanziaria di Lego - spiega il gruppo - permetterà investimenti a lungo termine nel digitale, nella sostenibilità e in particolare nella produzione.