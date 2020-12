Legumi, consumi in crescita e successo per le versioni snack e healthy

«I lupini sono un healthy food che piace sempre di più e su cui noi abbiamo puntato da tempo, investendo anche in tecnologia, con il brevetto del primo macchinario italiano per sgusciarli e proporli, così, in modo nuovo e con un alto contenuto di servizio – spiega Sabrina Mancini, marketing manager di Madama Oliva, il maggiore produttore europeo di lupini con 600 tonnellate annue, tutte made in Italy, che realizzano 3 milioni dei 36 milioni di euro fatturati dall’azienda abruzzese–. Cerchiamo di anticipare le esigenze del mercato e di puntare sull’innovazione, come la nuova linea di lupini conditi e la versione ‘hummus'».

Il consumo di legumi come spuntino, negli aperitivi o nei break salutistici è un’area dal grande potenziale, tutta da sviluppare e su cui stanno investendo molte aziende. Puntando su prodotti unici, come i legumi tostati al forno e non fritti, lanciati pochi mesi fa da Pedon. «Si tratta di un nuovo concetto di prodotto e processo, frutto di una tecnologia brevettata – spiega Merlin –. La gamma è ampia (24 referenze) ed è stata declinata in tre segmenti per coprire altrettante esigenze e momenti della giornata, dallo snack healthy all’aperitivo domestico». Con questa offerta Pedon completa lo sviluppo del suo già ampio portafoglio prodotti, arrivando a coprire tutte le occasioni di consumo dei legumi e proponendosi come il brand più innovativo e capace di proporre i legumi in chiave moderna, in un’ottica di qualità, salute e servizio.

Spazio per il made in Italy

Oltre all’innovazione per allargare i momenti di consumo, l’altro trend di mercato è lo sviluppo di filiere e materie prime italiane per ovviare alla carenza di prodotto nazionale. Infatti siamo forti importatori di legumi (negli ultimi 50 anni la produzione nazionale è crollata), usati soprattutto per le private label, che rappresentano tra il 40 e il 50% del mercato. Quindi lo sviluppo di un’offerta dichiaratamente “made in Italy” rappresenta un importante elemento di differenziazione per le aziende di marca.

Come Lofrese, capofila di una filiera controllata biologica, con 100 aziende agricole e oltre 5mila ettari tra Puglia, Basilicata e Sicilia, per 8mila tonnellate annue di legumi. Storico fornitore delle industrie di trasformazione, dopo il primo lockdown l’azienda pugliese (20 milioni di euro il fatturato) ha deciso di entrare in Gdo e ha lanciato le prime gamme di legumi a brand Lofrese. «In questi pochi mesi i risultati di mercato sono stati soddisfacenti e promettenti –afferma il ceo Antonio Lofrese -. Nel 2021 i nostri legumi saranno presenti sugli scaffali di buona parte della Gdo e pensiamo che arrivino a generare circa 10 milioni di euro di ricavi aggiuntivi per il nostro gruppo».