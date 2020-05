Lehman Maupin, essere globali aiuta

A quante fiere avreste dovuto partecipare? Avete dovuto sostenere dei costi nonostante la cancellazione della fiera?

Prima del Covid, quest'anno avevamo in programma 12 fiere internazionali. La maggior parte delle fiere rimborsano le gallerie o offrono piattaforme alternative come Online Viewing Room con le quali esporre le opere.



Quale sarà il modo di godersi l'arte dopo Covid-19?

È difficile dire come sarà il dopo! Io non vedo l'ora di vedere di nuovo l'arte con i miei occhi e non attraverso uno schermo. Visitare musei e gallerie è sempre stata una parte essenziale della mia vita. Qualcuno prova quello che provo io e apprezza moltissimo l'esperienza reale, e la cerca. Tuttavia, come comunità, penso che ci vorrà del tempo per riadattarsi e che le cose non torneranno come prima. La partecipazione alle fiere d'arte cambierà e sono certo che le esposizioni e le vendite online continueranno a crescere di importanza.



I suoi collezionisti hanno acquistato e mostrato interesse per l'arte online in questo periodo?

Assolutamente sì. Stiamo scoprendo che la nostra nuova Online Viewing Room e altre piattaforme digitali stanno generando un vero e proprio interesse. I collezionisti hanno ora il tempo di concentrarsi davvero e di immergersi in profondità in un artista, se lo scelgono. Anche se le vendite sono ovviamente più lente del solito, sono in crescita soprattutto in posti come la Corea - dove vendiamo non solo ai collezionisti fedeli, ma anche a nuovi clienti.



Come vivono i vostri artisti questo momento?

Varia da artista a artista. Proprio come per ognuno di noi. Per alcuni è un momento di intensa emozione che si incanala in un nuovo lavoro o in una nuova ricerca, per altri è un momento di introspezione, di riflessione. Un grande esempio è quello della nostra artista Liza Lou. La sua risposta immediata come artista è stata quella di porre domande su come l'arte può fare la differenza. L'autoisolamento l'ha fatta riflettere sull'importanza e il valore del lavoro in comunità e l'ha portata ad avviare un progetto comunitario su Instagram chiamato “Apartogether” sotto il profilo @apartogether_art . Sta dando alle persone una sollecitazione: fare una coperta di conforto con qualsiasi materiale di scarto e pubblicare i loro progressi su #apartogether_art che poi viene archiviato su www.apartogether.com. La sua speranza è quella di esporre un giorno queste coperte insieme come un indicatore di questo tempo.