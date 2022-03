Leila Pasar, dall’Iran segreti di bellezza in olii miracolosi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un set di oli naturali come sogno di bellezza. Sono la base dei prodotti del brand Leila Pasar, nato in Italia ma di matrice iraniana. È proprio dalla storia del Paese e dalla cura che le donne iraniane dedicano alla propria persona che Leila, iraniana di origine oggi stabilmente in Italia, ha scelto di realizzare una linea (Leila Pasar dal suo nome) dedicata alla buona salute dei capelli e delle sopracciglia, un tema di bellezza che è motivo di orgoglio nel suo Paese.

Dall’Iran all’Italia

«Arrivata in Italia per raggiungere mia sorella - racconta Leila al Sole24Ore - ho sentito subito l’esigenza di portare qui qualcosa dall'Iran, un Paese ricco di cultura delle bellezza, soprattutto della pelle e dello sguardo. Abbiamo una grande tradizione a questo riguardo».

Un cambiamento importante nella sua vita. «Dopo la mia prima laurea in Iran ho iniziato a viaggiare lavorando, arrivando a Dubai dove per anni ho ricoperto importanti ruoli in una multinazionale nel settore alimentare - ci racconta -. Trovandomi in Italia per una vacanza mi innamorai subito della ricca cultura di questo paese e immediatamente presi la decisione di trasferirmici, iniziai così a studiare per la mia seconda laurea in lingua e letteratura moderna».

Segreti di bellezza che arrivano dalla storia

Poi la scelta di puntare sul mondo della cosmesi. Ed è così che Leila ha cercato e trovato realtà artigianali iraniane che producono prodotti naturali dedicati alla cosmesi. Ricette antiche e processi di produzione lontano dalla chimica. «Con il prezioso aiuto di questi artigiani ho sviluppato dei prodotti dedicati alla cura di pelle, sopracciglia ciglia e capelli, prodotti concentrati con principi non aggressivi, che nutrono e donano risultati reali e visibili». A caratterizzare il brand è la produzione limitata, dovuta proprio alla eccellenza della materia prima.

«In Italia ho notato che l'argomento sopracciglia è trattato con superficialità, troppi i trattamenti aggressivi che vengono effettuati - dice -, senza considerarne l’importanza, anche come difesa dei nostri occhi. Ho scelto di studiare e approfondire le tecniche naturali per la cura delle sopracciglia, come la depilazione con il filo e la colorazione con henné, tecniche che nel mio paese sono molto diffuse». Tema che si è poi esteso alle unghie, anche in questo caso rovinate da trattamenti che le indeboliscono.