Leise punta sulle scarpe di lusso e pensa agli States

Una linea di calzature dedicate ai grandi eventi, matrimoni in primis, da declinare in base alla personalizzazione che le clienti cercano. È quanto offre il brand Leise, nato a Brescia nel 2015 dalla stilista e designer Romina Brocchetti, che tre anni fa ha aperto un vero e proprio atelier nella città lombarda. L’idea iniziale di puntare su scarpe sportive cambia negli anni in base alle richieste sempre più numerose di calzature da cerimonia. Nasce così una collezione che si presta a numerose varianti, di colore e materiale.

«Ogni paio viene prodotto su richiesta - racconta Romina -. Non ho un magazzino preconfezionato. In genere dall’ordine alla consegna del prodotto passano circa 5-6 settimane». Una produzione di super-nicchia, ma di alta qualità.

La designer ha ideato sia una linea uomo sia una collezione donna. «Nel dettaglio ci sono circa una decina di linee da donna, ognuna con 4-5 modelli - dice -, mentre per l’uomo abbiamo cinque linee».

La personalizzazione amplifica le possibilità di scelta, permettendo anche di realizzare paia di scarpe che tengano conto delle differenze tra un piede e l’altro. Non solo. La filosofia della designer punta a impiegare solo materiali pregiati e durevoli, per ottenere una calzatura preziosa da accudire e preservare nel tempo che possa far tornare di tendenza la figura del calzolaio sotto casa, per la sua manutenzione. Le materie prime sono quindi tessuti ricercati e pelli prodotte da piccole concerie provenienti dalla Campania, Marche, Toscana e Veneto.

È il passaparola a creare il successo del marchio, che al momento sta valutando anche lo sbarco oltreoceano. «Grazie a una collaborazione con un cliente della Florida - racconta -. Stiamo verificando la fattibilità del progetto». Una linea di vendita che potrebbe decretare la svolta per il brand su scala più internazionale.