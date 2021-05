Lendlease avvia la Sgr in Italia

2' di lettura

Parte la Sgr di Lendlease in Italia con in gestione i primi due fondi riservati, da oltre 450 milioni di euro di asset under management nell’area milanese di Santa Giulia.

La nuova Sgr è stata autorizzata da Banca d’Italia e avrà un team localizzato a Milano. A guidare la struttura sarà Claudia Imparato come Head of Fund & Asset Management at Lendlease Italy Sgr.

I due fondi già in gestione sono “Lendlease Global Commercial Italy Fund”, il cui investitore ultimo è Lendlease Global Commercial Reit quotato alla Borsa di Singapore, che detiene il complesso immobiliare ad uso uffici sede dell'head quarter di SKY, e il fondo “Lendlease MSG 1 (Italy)”, i cui investitori ultimi sono, con quote paritetiche, entità del gruppo Lendlease e PSP Investments, e che sta procedendo all’edificazione di due edifici per uffici di livello premium (Spark1 e Spark2).

Loading...

«I progetti fanno parte di una pipeline globale di sviluppo del valore complessivo di asset under management di 109,5 miliardi e concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di Lendlease di estendere la scala della sua piattaforma di investimenti nel mondo» recita una nota.

Gli investitori beneficeranno dell'accesso alla piattaforma globale di investimento di Lendlease che copre l'Asia, l'Australia, le Americhe e l'Europa. Lendlease ha relazioni consolidate con circa 150 partner d'investimento e fondi in gestione per AUD 37,9 miliardi (USD 29,2 miliardi al 31 dicembre 2020).

Giovanni Petrella, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lendlease Italy Sgr Spa, ha dichiarato: «Nonostante le sfide poste dalla pandemia globale Covid-19, abbiamo completato l’iter autorizzativo da Banca d'Italia, e avviato l'attività. Il nostro obiettivo è garantire agli investitori internazionali l'accesso a progetti di rigenerazione urbana di livello mondiale in Italia. Il modello integrato di intervento e il focus su progetti di rigenerazione sostenibili sono due delle principali caratteristiche della proposta di Lendlease agli investitori che sarà sviluppata dalla Lendlease Italy Sgr».