Lendlease compra le torri di Sky per 262 milioni di Paola Dezza

1' di lettura

In un mercato immobiliare milanese in pieno fermento Risanamento ha perfezionato la vendita delle torri di Sky. Ad acquistare, dopo aver esercitato l’opzione lo scorso mese di luglio, è il colosso australiano Lendlease. L’operazione si è chiusa per il valore di 262,5 milioni di euro.

A gestire il complesso sarà un fondo di diritto italiano di Ream Sgr, denominato Lendlease Global Commercial Italy Fund, le cui quote sono indirettamente detenute da un real estate investment trust denominato Lendlease Global Commercial Reit, quotato proprio ieri in un mercato regolamentato internazionale (quale conclusione dell'Ipo dello stesso Reit).

Per Risanamento la vendita significa migliorare la propria posizione finanziaria complessivamente di circa 240,3 milioni e portare a casa una plusvalenza di 20 milioni. Ma la società dovrà anche mettere in conto minori ricavi per locazione per circa 16,3 milioni.

Risanamento e Lendlease sono partner nell'investimento d3el complesso Santa Giulia a Milano, dove sorgerà la nuova Arena da 16-18mila posti in vista anche delle Olimpiadi 2026. È stato siglato, infatti, a metà giugno 2019 l'accordo per il gestore della futura struttura. Una nota pubblicata da Risanamento ha fatto sapere che la controllata Milano Santa Giulia e il colosso australiano Lendlease hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione e la gestione dell'arena - che si chiamerà Pala Italia - con Ovg Europe Limited (società che si occupa di realizzare impianti per eventi sportivi e di intrattenimento) che sarà coadiuvata da Live Nation, attiva invece nell'organizzazione di eventi. Ovg si accollerà i costi di realizzazione che si aggirano intorno a 120-140 milioni di euro.