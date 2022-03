Lendlease ed Equiter per la Statale di Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lendlease ed Equiter (investitore e advisor finanziario nel settore delle infrastrutture e dell'innovazione, nonché advisor esclusivo del Fondo Equiter Infrastructure II, fondo infrastrutturale nato dalla partnership tra Equiter ed Ersel Asset Management) co-investono nel nuovo campus scientifico dell'Università Statale di Milano, Science for Citizen, all'interno del più ampio progetto di rigenerazione urbana di MIND Milano Innovation District.

Le due società hanno firmato un accordo più ampio per collaborare allo sviluppo e alla condivisione di opportunità di investimento anche con formule di partenariato pubblico-privato che si contraddistinguano per elevati standard di sostenibilità ed innovazione tecnologica e con l'obiettivo di cogliere le sfide del Pnrr per il rilancio dell'economia del Paese. Accordo nel quale si inserisce l’intesa per il nuovo campus.

Il campus consentirà a ricercatori e studenti di lavorare in spazi più funzionali in un ecosistema fortemente orientato all’innovazione, in sinergia con le altre ancore di Mind, ovvero lo Human Technopole (nuovo istituto di ricerca multidisciplinare sulle scienze della vita), l'ospedale Galeazzi nonchè una rete di aziende private che fanno parte del nascente ecosistema di innovazione, che agirà secondo logiche di living lab attraverso l’interazione con le strutture di ricerca e con le altre istituzioni del territorio.

Equiter Infrastructure II ad oggi ha raccolto 180 milioni da primari investitori istituzionali ai quali si sono affiancati alcuni clienti provenienti dal private banking di Ersel.

Mind, che nasce come partnership pubblico-privato con la società Arexpo - proprietaria dell'area e partecipata da Mef, Regione Lombardia, Comuni di Milano e di Rho, Fondazione Fiera Milano e Città Metropolitana di Milano - punta a diventare un distretto dell'innovazione focalizzato sulle scienze della vita e sulla tecnologia in un'area di oltre un milione di metri quadrati. I diritti per lo sviluppo privato di Lendlease che valgono 99 anni riguardano circa 480mila metri quadrati, per un valore dello sviluppo stimato in circa 2,5 miliardi di euro. Mind ospiterà il nuovo campus dell'Università Statale e l'ospedale ortopedico Galeazzi, ma anche lo Human Technopole, il nuovo istituto di ricerca italiano per le scienze della vita, altri centri di ricerca e anche Federated Innovation, un ecosistema sinergico dell'innovazione che coinvolge più di cento aziende impegnate a co-creare innovazione e scoperte nei settori delle “Lifescience” e “City of the Future”.