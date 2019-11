Area Expo, Lendlease investe 500 milioni in Mind e apre a 55 aziende

«Siamo felici di accogliere in Mind le prime aziende che si uniscono allo sviluppo di un sito in cui già operano Lendlease, Arexpo, Ospedale Galeazzi, Università degli Studi di Milano, Istituto di Ricerca Human Technopole e Fondazione Triulza - dice Ruckstuhl -. I primi firmatari dei protocolli di intesa riflettono una moltitudine di eccellenze nazionali e internazionali, che include grandi corporate internazionali, Pmi, startup, istituzioni e potenziali partner fornitori di servizi».



A fare da collante il “Federated innovation model”, un metodo di lavoro collaborativo che unisce l’innovazione aperta a quella più tradizionale. Concretamente questo significherà avere spazi condivisi dove dare il via alla contaminazione positiva di idee. Luoghi di interscambio che garantiranno la proprietà intellettuale e, allo stesso tempo, contribuiranno alla nascita e allo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione.

Il West gate

L’area interessata da questa prima fase dello sviluppo è West gate, la parte più vicina alla metropolitana, dove dal 2023 sorgeranno gli edifici definitivi. Saranno oltre 600 le postazioni disponibili da metà 2020 all’interno del Mind Village sempre nell’area ovest di Mind, che a regime avrà una superficie di 200mila metri quadrati.

Questa prima fase sposa le due linee guida principali di Mind: “Cities of the future”, che riunisce i progetti da sviluppare per cogliere le sfide tecnologiche, digitali e sociali che vedono protagoniste le città del futuro, le professioni e le nuove generazioni, e Lifescience, con i progetti e le iniziative che promuoveranno l’innovazione nei settori dell’agroalimentare, della nutrizione e delle scienze per la vita.

«Subito si lavorerà sull’infrastruttura dell’intero progetto di sviluppo e sul parco - continua Ruckstuhl -. In previsione verranno realizzati anche palazzi residenziali nella formula di appartamenti da affittare. Un investimento che Lendlease sosterrà direttamente per poi probabilmente inserire le strutture in un veicolo del quale forse verranno vendute le quote».