Lendlease: «Milano caso scuola per i fondi». E Singapore studia l’area Expo

4' di lettura

«Notiamo una crescente fiducia sull’Italia. Noi però non investiamo mai su un Paese in quanto tale, ma su città selezionate, gateways cities, scelte in base alle loro specifiche prospettive di crescita. Per questo in Italia puntiamo da tempo solo su Milano, che ha sempre avuto tassi di crescita del Pil superiori a quelli del resto del Paese. Per attrarre capitali internazionali una città deve avere un track record positivo e conosciuto, deve aver dimostrato dinamismo negli anni: Milano crescerà ancora...