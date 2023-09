Lenovo Legion 9i, il gaming laptop raffreddato a liquido e pensa con l'AI

È un'ammiraglia: il nuovo top di gamma in ambito gaming di Lenovo mette sul piatto attributi tecnici di primissimo livello e il plus di essere il primo notebook da gioco con schermo da 16 pollici al mondo a dotarsi di un sistema di raffreddamento a liquido integrato. progettato in collaborazione con Cooler Master, che funziona sulla Vram della Gpu per gestire il calore durante sessioni di gioco estreme, attivandosi quando l'unità grafica raggiunge una temperatura di 84 gradi centigradi. Altro fiore all'occhiello del Legion 91, inoltre, sono la tecnologia di raffreddamento ad aria a tripla ventola dei chip hardware, il cui funzionamento è ottimizzato dall'intelligenza artificiale, e la cover frontale realizzata con trucioli di carbonio forgiato per ridurre il peso complessivo del prodotto.

(G.Rus)