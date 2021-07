Serie A e diritti tv, l’Antitrust apre un’istruttoria sull’accordo Tim-Dazn

Il via al procedimento di Agcm

L'Autorità, si legge in una nota dell'Antitrust, «ritiene che l'intesa fra Tim e Dazn potrebbe determinare significative distorsioni della concorrenza, in un contesto caratterizzato dall'evoluzione delle modalità di fruizione dei servizi televisivi verso la piattaforma internet e dai conseguenti benefici per i consumatori». Così, «in considerazione del fatto che la vendita delle offerte dei contenuti del Campionato di calcio di Serie A è appena iniziata, l'Autorità ha anche avviato un procedimento per l'eventuale adozione di misure cautelari che verranno decise solo laddove, all'esito del contraddittorio con le parti, dovesse risultare che i comportamenti attuati da Tim e Dazn determinino danni gravi e irreparabili alla concorrenza».

Il possibile esito (rimedi) e i tempi

L'idea quindi è che, qualora l'esito dell'istruttoria dovesse accertare pratiche restrittive, si arrivi a “remedies” imposti, come ad esempio, l'apertura a tutti gli operatori delle possibilità garantite a Tim dall'accordo con Dazn. Il termine del procedimento è fissato al 30 giugno 2022. Anche se, stando alle dichiarazioni di metà giugno del segretario dell'Agcm Filippo Arena, qualcosa potrebbe avvenire prima dell’inizio del campionato: «In tempi idonei rispetto all’avvio del campionato di calcio - ha detto Arena in audizione presso la commissione Tlc alla Camera – se l’Autorità riterrà necessario, adotterà le iniziative».

La segnalazione di Tim all’Agcm

Antitrust, come detto, è da tempo tirata in ballo sulla Serie A e sull’aggiudicazione dei diritti a Dazn. A essersi mossa è però anche Tim nelle scorse settimane, rivolgendosi all'Autorità con una segnalazione nella quale l'indice è puntato contro Sky e la sua campagna partita a inizio maggio e rivolta agli abbonati Sky Calcio. «Al momento, il contesto dei diritti tv della Serie A rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative», scriveva Sky. «In questa situazione di incertezza, abbiamo deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre». La telco ha così segnalato all'Agcm una comunicazione ritenuta ingannevole quando parla di «grande incertezza» visto che da fine marzo - secondo la tesi esposta da Tim – è diventata chiara a tutti l'assegnazione dei diritti per la Serie A a Dazn. Lo scontro fra Tim e Sky è comunque sempre più aspro, come dimostra anche l’iniziativa cui sta pensando la media company di casa Comcast che, come anticipato dal Sole 24 Ore dell’8 luglio, pensa a offrire un prezzo super-scontato per il suo servizio in fibra ai propri clienti.

La replica di Tim

Timi si è detta fiduciosa che «a seguito del contradditorio con l'Autorità verranno chiariti tutti gli aspetti oggetto del procedimento, certi che l'accordo con DAZN ha come obiettivo quello di sviluppare la concorrenza nel mercato della pay-tv, la visione dei contenuti in streaming e accelerare il processo di digitalizzazione del Paese a beneficio di tutti clienti e degli operatori di telecomunicazioni». Dalla compagnia telefonica vengono in tal senso rispediti al mittente i rilievi sulle problematiche legate alle soluzioni tecniche che secondo Antitrust potrebbero avvantaggiare Tim («sono disponibili a tutti gli operatori purché questi sostengano gli investimenti necessari») e alla eventuale limitazione della libertà commerciale di Dazn («questo aspetto è stato già chiarito dall’attrattività delle offerte già presenti sul mercato rispetto a quelle degli scorsi anni»