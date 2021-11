Leo Shoes si fa in tre per rifornire grandi griffe

Ascolta la versione audio dell'articolo

Doppio investimento in meno di 24 mesi per la Leo Shoes di Casarano, calzature di lusso per le griffe nazionali ed internazionali di alta moda. A gennaio scorso, a 300 metri dal sito della Leo Shoes, è sorta la Antonio Filograna, dal nome del fondatore della Filanto che ha fatto la storia del calzaturiero salentino.Qui, su 6000 metri quadrati coperti, Sergio Antonio Filograna, patron della Leo Shoes, ha avviato la produzione, dedicata a suo zio, in un vecchio stabilimento ristrutturato in chiave ecosostenibile con un investimento di quasi 12 milioni, e destinato ai prodotti di una griffe di alta moda. Entrato in produzione 9 mesi fa, il nuovo sito dà lavoro a quasi 300 addetti facendo salire così a 970 il totale degli occupati nel gruppo che, a fine anno, prevede Filograna, «raggiungerà un fatturato di circa 200 milioni», dopo i 62 del 2017, aumentati a 109,7 nel 2018 e ai 150 del 2019. L’anno prossimo poi, a qualche chilometro di distanza da Casarano, sorgerà, dopo importanti lavori di ristrutturazione di un opificio esistente, un altro sito produttivo in cui Filograna occuperà altri 100 addetti. Dietro questa espansione così rapida che, dal 2010 ad oggi, ha portato gli occupati da 30 a 970 e la produzione fino a 1,9 milioni di paia, c’è un cambiamento radicale. «Il nostro territorio – dice Filograna – è ora in grado di rispondere alle esigenze del mondo del lusso che chiede maestria, artigianalità, know how. E il mondo del lusso lo sta riconoscendo e valorizzando. Per questo il nostro portafoglio clienti è cresciuto». Da qui la ripresa a pieno regime della Leo Shoes dopo il lockdown e il doppio investimento necessario per soddisfare la domanda delle griffes alle quali l’azienda di Casarano assicura servizi globali. La Leo Shoes serve sia il mercato italiano che quello estero (Svizzera, Francia, Inghilterra), ed una ventina di clienti tra i più importanti brand multinazionali del mondo del fashion.