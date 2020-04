Leon, debutta in Italia la nuova media di Seat: ecco i prezzi e gli allestimenti Cinque porte o station wagon sarà in vendita da fine maggio. Motorizzazioni al momento del lancio solo termiche a benzina e turbodiesel, in attesa dellìarrivo delle nuove versioni elettrificate sia mild hybrid che anche plug-in ricaricabili. di Corrado Canali

2' di lettura

Arriva in Italia Nuova Seat Leon : il debutto nelle concessionarie è fissato per la fine di maggio, coronavirus permettendo a prezzi che partono da 22.000 euro per la versione Style col motore turbo benzina a 3 cilindri di 1.000 cc TSI da 90 cv. In alternativa la Leon 1.000 cc TSI Business a benzina parte invece da circa 24mila euro, mentre quasi 26mila euro sono richiesti per la la Leon col 1.000 TSI Xcellence oppure FR, la versione più sportiva. In aggiunta al 1.000 cc TSI, sono disponibili il 4 cilindri di 1.500 cc TSI e il turbodiesel di 2.000 cc TDI, entrambi da 150 cv.

A completare l'offerta arriveranno, sia pure in una fase successiva al lancio, sia il motore a metano che le versioni con sistema ibrido, mild hybrid o plug-in hybrid. Inoltre a parità di motore, l'alternativa station wagon o Sportstourer della Leon costa fra 650 o 750 euro in più rispetto alla berlina a cinque porte.

Allestimenti e dotazioni per l'Italia

E veniamo agli allestimenti per il mercato italiano che sono lo Style che offre di serie i fari a Led, il cruscotto digitale, i cerchi in lega di 16”, il climatizzatore automatico, il sistema di accesso a bordo senza chiave, il volante e il pomello del cambio in pelle e sistemi di assistenza alla guida come il regolatore di velocità, il mantenimento in corsia, la frenata automatica e il sistema che previene il colpo di sonno del guidatore. Allo Style si aggiunge il livello Business pensato per le flotte che in più offre lo schermo a sfioramento di 10”, l'integrazione dello smartphone con il sistema multimediale ed i fari anteriori full Led, dotati di indicatori di direzione a Led. Di serie anche il regolatore di velocità, i sensori di distanza posteriori e il sistema che riproduce nel cruscotto i segnali stradali.

Il livello top di gamma in termini di confort è l'Xcellence con il “clima” a 3 zone e controlli separati per i passeggeri posteriori, sedili anteriori sportivi, ruote di 17”, ricarica senza fili degli smartphone e l'accensione in automatico dei fari, oltre ai vetri oscurati, alle soglie d'accesso illuminate e ai fregi cromati per la mascherina, le cornici dei vetri e le barre al tetto. Infine l'allestimento top per variante sportiva l'FR aggiunge soluzioni specifiche come le ruote da 18”, i sedili più contenitivi e il volante in pelle, oltre che sospensioni con taratura sportiva e il selettore per le modalità di guida in grado di rendere la Leon più docile nel traffico o in alternativa più reattiva nella guida sportiva.