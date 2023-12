Leonardo, accordo in Usa con Southwest Airlines

Ascolta la versione audio dell'articolo

Leonardo porta per la prima volta in Usa la sua tecnologia di gestione dei bagagli, realizzata negli stabilimenti di Genova. La compagnia aerea Southwest Airlines ha scelto il sistema di smistamento cross-belt del gruppo italiano per l’area transiti dell’aeroporto di Denver, al terzo posto tra gli hub più trafficati al mondo.

Il progetto segna l’introduzione di questa tecnologia (già utilizzata in Ue, Medio Oriente e Asia) negli Stati Uniti, un passo giudicato importante dall’azienda guidata da Roberto Cingolani che, partendo da questo contratto, del valore di oltre 25 milioni di euro, intende espandersi nel Paese. L’obiettivo di Leonardo, da qui al 2028, infatti, è di concentrare negli Usa il 30-40% dei ricavi della business unit Automazione.

Il sistema di smistamento bagagli di Leonardo

Gare in altri aeroporti Usa

Del resto, chiariscono i tecnici dell’azienda, negli Stati Uniti ci sono 13mila aeroporti, di cui 5mila civili. Di questi, tre quarti stanno facendo gare per l’aggiornamento delle proprie infrastrutture, tra le quali anche quelle relative alla gestione dei bagagli.

Il gruppo italiano, in effetti, sta già partecipando ad altre gare negli Stati Uniti, in particolare negli aeroporti di Melbourne Orlando (Florida), Houston (Texas) e Columbus (Ohio). Ma è alle battute finali anche la corsa per fornire il sistema cross-belt al porto di Miami, per il terminal Msc, in fase di realizzazione da parte di Fincantieri Infrastructures.

Per quanto riguarda il contratto su Denver, Southwest è una tra le grandi compagnie aeree degli Stati Uniti, con circa 127 milioni di passeggeri trasportati l’anno, e ha puntato sul sistema di Leonardo perché siano garantiti la gestione di un numero notevole di voli e tempi di connessione più rapidi; allo stesso tempo, sarà potenziata la capacità di far fronte al crescente volume di passeggeri dell’hub.