Leonardo, accordo con Vertical Aero per un velivolo elettrico a Grottaglie

Solvay è già fornitore per Vertical di materiali compositi. Insieme stanno sviluppando materiali avanzati e tecnologie produttive che permetteranno di sostenere gli alti volumi di produzione per il Vx4.

A Grottaglie, Vertical e Leonardo lavoreranno «all’ottimizzazione di strutture leggere in composito, alla progettazione modulare, all’installazione di sistemi ed ai test strutturali mirati allo sviluppo della fusoliera del velivolo».

Vertical e Leonardo spiegano che «la collaborazione prevede lo sviluppo iniziale di sei velivoli destinati al programma di certificazione» ma il «potenziale incremento» prevede progressivamente «una produzione in serie fino a 2mila Vx4 l’anno».

In portafoglio ordini per 1.350 velivoli

Nel comparto evtol (electric vertical take off landing), «Vertical annovera pre-ordini per circa 1.350 velivoli per un valore di 5,4 miliardi di dollari da parte di clienti come American Airlines, Avolon, Bristow e Iberojet.

Inoltre, ci sono opzioni di pre-ordine da parte di Virgin Atlantic e Marubeni, e - attraverso Avolon - anche delle linee aeree JAL e Gol».