Leonardo addestra contro gli attacchi informatici gli operatori del Qatar L’azienda metterà a punto un sistema, in ambito cyber, di formazione e valutazione della resilienza delle infrastrutture ad attacchi online. di Raoul de Forcade

L’azienda metterà a punto un sistema, in ambito cyber, di formazione e valutazione della resilienza delle infrastrutture ad attacchi online.

2' di lettura

Leonardo è stata scelta da Qatar computing research institute (Qcri) per mettere a punto un sistema, in ambito cyber, di formazione e addestramento degli operatori e la valutazione della resilienza delle infrastrutture ad attacchi informatici. La commessa ha un valore non particolarmente alto (circa 2 milioni di euro, a quanto risulta) ma fa parte di un più ampio progetto che Leonardo sta portando avanti in Qatar.

L’azienda italiana è infatti responsabile dell’elettronica per la gestione del traffico aereo e delle apparecchiature meteorologiche per l’aeroporto internazionale di Hamad, cui recentemente si è aggiunto un radar di sorveglianza per le operazioni di avvicinamento. Sono, inoltre più di 40 gli elicotteri Leonardo Aw139 e Aw189 impiegati nel Paese per applicazioni civili e militari; e poche settimane fa hanno volato i primi due elicotteri, concepiti nell’ambito del programma Nh90 Qatar, per operazioni navali e terrestri.

Loading...

La società è attiva anche anche nel settore navale, con sistemi e sensori a bordo delle nuove navi del Qatar e con equipaggiamenti per la sicurezza delle acque territoriali; ed è responsabile di un radar per la sorveglianza e la difesa aerea del Paese. È coinvolta, infine, in attività legate alle infrastrutture per la Coppa del mondo Fifa 2022.

Il contratto per fornire un sistema di cyber range & training (sviluppato dalla divisione di cyber security di Leonardo, con sede a Genova) è stato firmato tra l’azienda italiana e la Qatar foundation for education, science and community development (l’organizzazione a cui fa capo l’istituto di ricerca informatica Qcri) e rientra nel quadro dei recenti accordi di cooperazione tra Italia e Qatar.

Con la soluzione di cyber range & training è possibile, spiega una nota, «gestire un processo di formazione che inizia con la progettazione del percorso di apprendimento e prosegue con specifiche sessioni formative, per permettere a studenti e operatori di esercitarsi grazie alla simulazione di scenari reali di attacco e difesa di varia complessità». Scenari che coinvolgono sia sistemi informatici, sia operativi. L’obiettivo è addestrare team qualificati e aggiornati, in grado di prevenire e affrontare minacce cyber in costante evoluzione.