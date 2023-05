Leonardo al tandem Cingolani-Pontecorvo, in assemblea sconfitta Assogestioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dai soci Leonardo - Finmeccanica una stoccata ad Assogestioni, estromessa dal nuovo consiglio del gruppo della difesa. L’assemblea degli azionisti, a porte chiuse, ha approvato il bilancio 2022 e la proposta di distribuzione di un dividendo pari a 0,14 euro per azione, in pagamento a decorrere dal 24 maggio con stacco della cedola il 22 maggio.

Il nuovo board

L’assemblea, dopo avere determinato in 12 il numero dei componenti e fissato in tre esercizi la durata del mandato, ha nominato il cda composto da: Stefano Pontecorvo; Roberto Cingolani; Trifone Altieri; Giancarlo Ghislanzoni; Enrica Giorgetti; Dominique Levy; Francesco Macrì; Cristina Manara; Marcello Sala; Silvia Stefini; Elena Vasco; Steven Wood. La lista presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare del 30,204% circa del capitale sociale di Leonardo, in sede di votazione ha ottenuto la maggioranza dei voti (48,096% circa del capitale rappresentato in assemblea).

La contesa tra le minoranze

La lista presentata da un gruppo di azionisti (GreenWood, Sachem e Banor) complessivamente titolari dell'1,552% circa del capitale sociale di Leonardo, in sede di votazione ha ottenuto la minoranza dei voti (42,043%). Sconfitta, così, la lista di Assogestioni che si era a sua volta candidata per i posti di minoranza con i nomi di Giuseppe Guizzi, Patrizia Michela Giangualano, Marco Annunziata e Nicoletta Corrocher.

Il nodo compensi

L'assemblea ha inoltre nominato Stefano Pontecorvo presidente, provvedendo a determinare i compensi (90.000 euro lordi annui per il presidente e 80.000 euro lordi annui per ciascuno degli altri consiglieri. Approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.