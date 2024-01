Leonardo brilla a Piazza Affari, +6% in tre sedute

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nuova seduta positiva per Leonardo - Finmeccanica, che allunga la serie di rialzi iniziata lo scorso 29 dicembre: nelle prime due giornate di scambi dell'anno il titolo ha guadagnato complessivamente il 3,4%, a cui si aggiunge il rialzo di oggi a 15,78 euro per azione (+5,7% il rialzo totale ad ora). Il titolo beneficia del buon andamento del comparto industriale europeo (+0,5%) sia di quello della difesa (+0,83%).

Cingolani, gettare basi per centri di difesa continentali

Intanto l'amministratore delegato Roberto Cingolani, in un'intervista al Financial Times, ha proposto una maggiore collaborazione tra le aziende europee nel settore della difesa, indicando che un sistema europeo frammentato in cui ciascun paese investe nelle proprie piattaforme produttive non funziona in modo efficace e pone problemi di posizionamento competitivo in uno scenario globale. «Se ci sono molte aziende che investono su piattaforme diverse, l'investimento medio su ogni piattaforma sarà basso», ha detto il Ceo, spiegando che questo scenario può limitare le potenzialità dei programmi europei rispetto a quelli degli Stati Uniti, «concentrati su poche piattaforme con grandi investimenti». Per il numero uno della società «dobbiamo iniziare a costruire una massa critica in Europa e gettare le basi per i centri di difesa continentali». Un percorso nel quale, nonostante le complessità organizzative, «le opportunità superano di gran lunga le sfide».

Loading...

Giudizi positivi degli analisti

Per gli analisti di Intermonte, che su Leonardo hanno valutazione "outperform" con target price di 15 euro per azione, la società "ha recentemente annunciato una partnership con il consorzio franco-tedesco Knds per lo sviluppo e la produzione di un carro di futura generazione. Nell’attuale contesto di politiche fiscali restrittive, la strategia di Leonardo di creare delle jv europee sul modello di successo di Mbda potrebbe essere supportata dalla necessità di ottimizzare gli investimenti in difesa". Le dichiarazioni di Cingolani, scrive Equita, "non ci sorprendono, avendo già segnalato più volte come dal nuovo piano ci aspettiamo la definizione di nuove alleanze/collaborazioni o il rafforzamento di quelle esistenti". Nel gruppo Leonardo "ci sono parecchie potenziali moving parts che potrebbero creare valore e l’attuale scenario geopolitico riteniamo possa agevolarne la realizzazione", spiega Equita, citando come esempio la partnership annunciata a dicembre tra Leonardo e Knds.