Leonardo cade dopo i conti: analisti puntano il dito su flussi di cassa

Tonfo in Borsa nonostante una trimestrale migliore delle attese sotto il profilo operativo, ma con un assorbimento di cassa importante (707 milioni nel trimestre): per le case di investimento servirà un quarto trimestre molto brillante per centrare i target sul debito di fine anno

2' di lettura

Leonardo precipita in Borsa dopo i conti trimestrali: le quotazioni sono arrivate anche a perdere l'8% a Piazza Affari. Nonostante un periodo luglio-settembre superiore alle previsioni per ricavi e margini, gli analisti puntano il dito contro i flussi di cassa soprattutto guardando ai target sul debito di fine anno.

Ricavi superano i 9mld, l'utile cala del 70%

Nei nove mesi il gruppo aerospaziale ha realizzato un utile netto di 137 milioni in calo del 70,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; i ricavi ammontano a 9,025 miliardi, in linea con i primi nove mesi del 2019, con una flessione degli elicotteri riconducibile alle minori consegne civili per l'effetto Covid-19. L'ebita è pari a 497 milioni, in calo di 189 milioni mentre gli ordini, pari a 8,51 miliardi, risultano sostanzialmente in linea con i primi nove mesi del 2019.

Loading...

Analisti concordi: cash flow fa ombra ai buoni risultati

Il terzo trimestre, secondo Equita, è stato migliore delle attese a livello operativo (Ebitda +5% a 323 milioni contro attese di 296 milioni) ma peggiore sul fronte dei flussi di cassa. Ciò a fronte di una conferma della guidance 2020. Gli obiettivi comprendono ricavi nel range tra 13,2 e 14 miliardi, ebita tra 900 e 950 milioni,cash flow sostanzialmente neutrale e un indebitamento di 3,3, miliardi.

Un importante contributo per il free cash flow, sottolinea Equita, è atteso dai principali programmi militari, maggiori consegne di elicotteri civili e tra gli altri un maggior sforzo sul lato commerciale e un più elevato ricorso al factoring. Dunque, "gli obiettivi operativi sono fattibili nonostante i lockdown in Europa ma i flussi di cassa netti richiedono una extra performance nel quarto trimestre (2,6 miliardi contro una media di 1,5 miliardi degli ultimi cinque anni) che riteniamo sfidante per il rischio di qualche ritardo negli incassi. In ogni caso si tratterebbe solo di slittamento al primo trimestre 2021, quindi senza impatto significativo sulla struttura finanziaria, uno scenario ampiamente scontato nel prezzo attuale", conclude Equita che sul titolo ha buy e target price a 9,2 euro.

Secondo gli analisti di Ubs, che hanno una raccomandazione "buy" con target a 8 euro, i risultati del trimestre superiori alle attese per ricavi e margini operativi sono stati messi in ombra dall'andamento dei flussi di cassa che sono stati peggiori dei pronostici con un assorbimento di 707 milioni. La società, scrivono gli analisti, ha comunque cercato di rassicurare sui contratti in fase di consegna, a cominciare da quello in Kuwait per gli Eurofighter, e aggiunto che il tema dei flussi di cassa è la priorità per il gruppo. Anche gli analisti svizzeri rileva il deterioramento del cash flow, unito all'incremento delle scorte, come tema sensibile soprattutto in vista del IV trimestre.