Leonardo, a Chieti il centro per la difesa dai cyberattacchi

«I dispositivi di telecomunicazioni o i personal computer generano dei Log, delle informazioni, che ci vengono inviate. Ci vengono segnalati dai clienti in media 50mila eventi al secondo. I nostri sistemi di correlazione, che sono dei software, collegano queste informazioni. Se notano correlazioni che appaiono anomale, i nostri analisti le intercettano e vanno a vedere se sono dei falsi positivi o veri incidenti. Più del 60% del lavoro è gestito in automatico grazie ai nostri sistemi di automazione basati su intelligenza artificiale, così gli analisti possono concentrarsi sulle situazioni non conosciute», spiega Aldo Sebastiani, responsabile Cyber security & Digital competence center nella divisione Cyber security di Leonardo.

A fine mattinata, durante la nostra visita, al centro di Chieti sono stati rilevati 375 «incidenti», meritevoli di un’analisi approfondita.

«Il team «respond» e «recover» non si limita a intervenire se ci sono attacchi, fa anche prevenzione con attività di intelligence, per scoprire minacce e avvertire il cliente del pericolo», osserva Sebastiani. Chieti è il centro di eccellenza di Leonardo per la cyber security, all’interno della divisione Cyber, che ha 400 milioni di euro di ricavi, la sede principale è a Genova, altri siti sono a Roma.

Minacce ed attacchi cibernetici diventano sempre più insidiosi, per motivi politici o scopo di lucro (il furto di dati con richiesta di riscatto). Secondo l’ultimo rapporto Clusit, dell’Associazione italiana per la sicurezza informatica, nel mondo ci sono stati 1.552 attacchi gravi nel 2018, +38% rispetto all’anno precedente e +78% rispetto al 2014. Gli attacchi gravi in un’organizzazione fanno sì che i processi principali smettono di funzionare e possono causare una perdita di informazioni. Nel primo semestre 2019 gli attacchi gravi nel mondo sono stati 757.

Dal 2012 Leonardo è partner della Nato per la protezione sovranazionale da attacchi informatici. Garantisce la sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni a 75 siti in 29 paesi, tra cui il quartier generale Nato. La difesa è assicurata dai centri di Chieti e da quello gemello in Gran Bretagna, a Bristol.