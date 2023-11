Leonardo colloca un altro 6,3% della controllata Drs

Ascolta la versione audio dell'articolo

Leonardo vende un’altra quota del 6,3% della controllata Leonardo Drs, società attiva nell’elettronica per la difesa e quotata al Nasdaq. Il gruppo italiano, che nel 2022 ha collocato il 20% della controllata sul listino Usa, approfitta così del forte rialzo del titolo: Leonardo Drs ha toccato i massimi storici sul mercato con un rialzo del 62% da inizio 2023. La notizia dell’operazione del gruppo è arrivata nella notte.

La discesa al 73% e incasso a Leonardo

Leonardo ha annunciato l’avvio di un’offerta secondaria al pubblico negli Stati Uniti da parte di Leonardo US Holding, società controllata da Leonardo, di una quota minoritaria pari a 16.500.000 azioni ordinarie di Leonardo DRS, che rappresentano circa il 6,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS. L’azionista venditore intende concedere alle banche sottoscrittrici un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 2.475.000 azioni ordinarie di DRS dall’azionista venditore. Tutte le azioni dell’offerta saranno vendute dall’azionista venditore. DRS non riceverà alcun incasso dall’offerta.

In seguito all’offerta, Leonardo US holding deterrà circa il 73,9% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS (circa il 72,9% se l’opzione per acquisire ulteriori azioni verrà esercitata in pieno dalle banche sottoscrittrici).

Morgan Stanley, BofA Securities, and J.P. Morgan agiscono in qualità di joint book-running manager per l’offerta proposta.