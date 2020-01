Leonardo compra Kopter, “l’iPhone” degli elicotteri Operazione da 185 milioni per il gruppo italiano che acquisisce la società svizzera che ha progettato il monomotore innovativo pronto per l’elettrico dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

LOS ANGELES - Leonardo riapre la stagione delle acquisizioni. Il gruppo aerospaziale italiano ha annunciato di aver acquisito il 100% della società di elicotteri svizzera Kopter Group. Un'operazione che apre possibilità di ampliare la leadership di mercato. L'operazione vale 185 milioni di dollari, e prevede un meccanismo di earn out legato a degli obiettivi di sviluppo dell'azienda. Kopter Group è una azienda con 300 dipendenti, con sede vicino a Zurigo e un centro di ricerca a Monaco di Baviera.

Come una start up

Kopter è piccola, giovane ma ha una grande reputazione nel settore. Fondata nel 2007 da un gruppo di ingegneri fuoriusciti da altre aziende del settore che ha progettato l'elicottero l'SH09, il “single engine” più avanzato in termini di materiali, con rotori di prossima generazione, soluzioni innovative di riduzione del rumore, tanto carbonio ed elettronica, una super visibilità e un portello posteriore per l'elisoccorso e le operazioni di salvataggio. Non ultimo: l'SH09 è già predisposto per usare motori ibridi ed elettrici che stanno già studiando a Monaco. Una sorta di “iPhone degli elicotteri” insomma, che si preannuncia disruptive nel settore e con cui Leonardo amplia la sua gamma monomotore e pianta paletti importanti per estendere la leadership globale nel civile. “Siamo molto contenti dell'operazione - commenta il ceo Alessandro Profumo - perché il Kopter SH09 è un oggetto davvero innovativo che ci apre enormi possibilità”. L'SH09 è in attesa di certificazione ma ha già 70 ordini preliminari.

Verrà prodotto in Italia e Usa

L'elicottero verrà prodotto negli stabilimenti italiani di Vergiate, in provincia di Varese, e negli Stati Uniti, nello stabilimento Leonardo a Philadelphia. Il mercato dei monomotori è sviluppato soprattutto nelle Americhe dove il volo nelle città dei piccoli elicotteri è consentito, a differenza dall'Europa.

Heli Expo eKobe Bryant

Leonardo ha annunciato il deal a margine di Heli Expo, la più importante rassegna mondiale dedicata agli elicotteri che per un sinistro scherzo del destino apre i battenti a Los Angeles. A poche ore di distanza dalla tragedia del Sikorsky S-76B, che si è schiantato su una collina vicino a Santa Monica uccidendo nove persone, tra cui la stella del Nba Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria. “E' una cosa che ci colpisce tantissimo, anche per la notorietà della persona. Sono eventi tristi. C'è un effetto di grande solidarietà tra gli operatori”.

L’elicottero per i piloti dell’Us Navy e dei Marines

Profumo è appena sceso da un volo sul TH-119 con Gian Piero Cutillo e Bill Hunt, top manager della divisione elicotteri. Il TH-119 ha appena vinto la gara per la fornitura di 32 elicotteri con l'Us Navy per un valore di circa 176 milioni con consegne entro il 2021, in una prima fase, che potrà arrivare a un valore di circa 648 milioni di dollari per 130 elicotteri. Verrà utilizzato per addestrare i piloti della marina americana, della guardia costiera e del corpo dei marines. «Il TH-119 ha una configurazione interessante. Ha tre sedili: c'è quello del pilota istruttore, l'altro del pilota in formazione e subito dietro c'è il sedile dell'altro “trainee” dove ero seduto io, che non ha i comandi ma vede cosa succede. Dietro ci sono altri tre posti. E' molto confortevole e ha un buona insonorizzazione e mi dicono i piloti una ottima guidabilità».