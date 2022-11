Leonardo, il computer italiano è quarto al mondo per potenza di calcolo

L’accesso a Leonardo

Leonardo e i supercomputer della rete EuroHPC JU sono a servizio del mondo accademico, degli istituti di ricerca, delle autorità pubbliche e delle industrie con sede nei paesi Ue o in un Paese associato a Horizon, per sviluppare nuove applicazioni in aree come intelligenza artificiale e medicina personalizzata, fonti di energia rinnovabile, progettazione di farmaci e materiali, bioingegneria, previsioni meteorologiche e lotta al cambiamento climatico.

Per ora la macchina installata all'ex Manifattura tabacchi di Bologna è in fase di pre-produzione: è stato lanciato il bando LEAP (Leonardo early access program) per raccogliere proposte dei ricercatori rivolte allo sviluppo di progetti a elevato impatto scientifico che, una volta selezionati, potranno accedere al sistema da gennaio 2023. Leonardo diventerà pienamente operativo per gli utenti a fine marzo 2023.

Per le Pmi

Sulla carta, almeno il 30% delle capacità di supercalcolo della data valley bolognese sarà riservata alle imprese, anche le piccole, ma emerge uno scollamento tra le filiere manifatturiere e i supercomputer. I risultati di una recente ricerca condotta da EmilBanca (la più grande cooperativa di credito in regione e la seconda in Italia) sulle imprese clienti per capire quanto esse conoscano le tecnologie e le potenzialità del supercalcolo presenti al Tecnopolo di Bologna sono inequivocabili: su 3mila Pmi intervistate, il 72% dichiara di non conoscere molto dei progetti e dei sistemi presenti al Tecnopolo; oltre il 90% dichiara di non conoscere le possibilità applicative di metodi e tecnologie evolute di calcolo per le attività aziendali e un altro 90% ritiene che le “super-tecnologie” non possano arrivare alle Pmi se non in casi eccezionali.