Leonardo continua a correre con ipotesi Ipo Drs

Indiscrezioni sulla possibile quotazione della controllata americana mettono il turbo al titolo dopo il rally di lunedì 9 novembre

Leonardo ancora in evidenza a Piazza Affari: dopo il +16% della vigilia i titoli del gruppo della difesa mettono a segno un altro balzo, facendo registrare la migliore prestazione tra le blue chip milanesi. Le quotazioni, spiegano dalle sale operative, beneficiano dei rumor sulla possibile quotazione in Borsa della controllata americana Drs, circolate ieri e non smentite dalla società. Le indiscrezioni parlano di una Ipo sul Nyse nel primo semestre del 2021 con il collocamento sul mercato del 40% del capitale e una valutazione del 100% pari a 3 miliardi di dollari.

La società non conferma ma non smentisce

Voci a cui Leonardo ha replicato sottolineando che, «come di consueto», la società «valuta costantemente diverse opzioni in un’ottica di creazione di valore per i propri azionisti, tra cui la possibilità di procedere alla quotazione di Leonardo Drs», ma precisando che «nessuna decisione formale in merito è stata presa». Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore l'advisor potrebbe essere Mediobanca. «Sebbene questa opzione non fosse stata esplicitata nel business plan presentato nel 2018, riteniamo sia uno scenario possibile», notano gli analisti di Equita. «Se confermato - aggiungono - il deal a questa valutazione sarebbe molto positivo, in quanto Drs da sola rappresenterebbe l'87% della market cap di Leonardo» e la società, «collocando il 40%, raccoglierebbe un miliardo, rafforzando la struttura finanziaria e facendo passare in secondo piano i dubbi sul free cash flow».

