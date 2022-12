Leonardo, contratto da 690 milioni in Canada per gli elicotteri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Leonardo si aggiudica un contratto del valore di un miliardo di dollari canadesi (690 milioni di euro) per il programma di ammodernamento degli elicotteri Cormorant (Aw101/Ch-149 Sar). Il contratto include l’ammodernamento dei 13 velivoli esistenti, impiegati per ricerca e soccorso, e l’aggiunta di ulteriori tre aeromobili, che cosentono un accrescimento della flotta a un totale di 16 aeromobili.



Flotta operativa fino al 2042

È stato iI Dipartimento della difesa nazionale canadese ad assegnare a Leonardo (attraverso Leonardo Uk - Yeovil) il contratto, spiegano i tecnici del colosso italiano della difesa, «accrescerà le prestazioni dei sistemi e delle tecnologie degli elicotteri, assicurerà la conformità alle più recenti e future regolamentazioni dello spazio aereo, estenderà l'operatività della flotta fino al 2042, e oltre, e consentirà il ritorno dei Cormorant alla base operativa principale di Trenton»

Dopo 20 anni di servizio operativo, la flotta di Ch-149 Cormorant beneficierà, dunque, di un progetto di ammodernamento proposto dal Team Cormorant, una partnership tra Leonardo ed il suo principale subcontractor canadese Imp Aerospace and Defence, insieme a Ge Canada e Collins Aerospace Canada.

Programma attuato in Canada

La maggior parte delle attività del programma di ammodernamento saranno svolte in Canada, principalmente presso Imp.Il progetto, aggiungono i tecnici, «porterà la flotta di Cormorant del Canada ai più elevati standard di capacità operativa, gli stessi che caratterizzano gli Aw101 Sar norvegesi, in assoluto i migliori elicotteri per ricerca e soccorso al mondo».

Il programma includerà: avionica di ultima generazione, un nuovo cockpit digitale, motori più potenti, comunicazioni wireless in cabina, l’ultimo standard di sensori per ricerca e soccorso, tra i quali un sistema elettro-ottico ed uno per la localizzazione di telefoni cellulari. Queste capacità consentiranno di ridurre il tempo necessario alla ricerca e aumentare la capacità di soccorso.