Leonardo accelera dopo accordo su cybersicurezza con Siemens

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In evidenza Leonardo - Finmeccanica a Piazza Affari dopo il nuovo accordo con Siemens, segnando una delle performance migliori del FTSE MIB. Leonardo e Siemens digital industries hanno siglato un memorandum of understanding che ha come obiettivo rendere le infrastrutture industriali digitali sempre più sicure, in modo da scongiurare che un attacco informatico a sistemi critici possa avere serie ripercussioni sulla disponibilità di servizi essenziali ai cittadini e sulla sicurezza di questi ultimi. Con questa intesa, le due aziende potranno creare una piattaforma capace di fornire un’offerta integrata di soluzioni di cybersicurezza per le tecnologie It e Ot (Information technology e Operational technology) dedicata alle infrastrutture industriali digitali, in particolare nei settori energia, oil & gas e industria.

L’ambito principale di intervento, spiegano i tecnici dei due gruppi come riportato dal Sole 24 Ore, «riguarderà la resilienza rispetto a incidenti e attacchi cyber dei sistemi di automazione e connettività che monitorano e supervisionano asset, apparati e processi delle infrastrutture critiche». Per gli analisti di Intermonte, che su Leonardo hanno giudizio "outperform" con target di prezzo a 14 euro, «il business cyber rappresenta per Leonardo una importante opportunità di sviluppo,considerato che al momento contribuisce soltanto il 3% dei ricavi del gruppo».