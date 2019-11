Leonardo corre dopo i conti dei primi nove mesi

(ANSA)

1' di lettura

Leonardo - Finmeccanica in rialzo a Piazza Affari all’indomani della diffusione dei numeri dei primi nove mesi, pubblicati a mercati chiusi. I titoli mettono a segno una delle performance migliori del mercato.

Nel dettaglio il gruppo ha archiviato i primi nove mesi con un utile netto pari a 465 milioni, in aumento del 77% rispetto allo stesso periodo 2018. Il risultato ha beneficiato degli effetti del rilascio di gran parte del fondo stanziato a fronte delle garanzie prestate in occasione della cessione del business trasporti di Ansaldobreda. E’ stata forte la crescita dei nuovi ordini, pari a 8,6 miliardi, al netto dell’effetto di 3 miliardi relativo al contratto NH90 Qatar iscritto in portafoglio nel terzo trimestre 2018. Il portafoglio ordini è salito a 35,672 miliardi (+3,4%). I ricavi sono pari a 9,1 miliardi (+11%). Il numero uno, Alessandro Profumo, ha confermato la guidance 2019.



Gli analisti di Equita raccomandano un ‘Buy’ sulle azioni, alla luce dei numeri diffusi. «Ieri, nel corso della conference call, è stato confermato che nel 2019 le divisioni in calo, ossia quella dello Spazio e degli ATR, verranno compensate dal miglioramento delle altre», hanno commentato gli esperti della sim. In più anche gli oneri finanziari saranno migliori di quanto indicato in precedenza e saranno inferiori a 300 milioni, hanno sottolineato gli analisti.



(Il Sole 24 Ore Radiocor)